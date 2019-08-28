Происшествия

Из подожженной псковской квартиры на Технической спасли человека. ВИДЕО

В Пскове сотрудники МЧС спасли человека из однокомнатной квартиры, загоревшейся на улице Технической. По предварительным данным, причина пожара - поджог. Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании поступило 28 августа около полудня.

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Пострадавших или погибших - нет. Спасли одного человека, эвакуировали - трех, - отметили в пресс-службе ведомства. - В прихожей площадью 1 на 2 метра огнем повреждена металлическая дверь, обои и подвесной потолок: по всей площади. Комната размером 3 на 6 метров закопчена».

В управлении также добавили, что на месте происшествия работали 14 сотрудников личного состава. Применялось 5 единиц техники.