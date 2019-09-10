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Жителей Стругокрасненского района проинформировали о противопожарной безопасности при подготовке к отопительному сезону

Жители Стругокрасненского района узнали о правила противопожарной безопасности при подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 14 сентября профилактические мероприятия провел сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в населенных пунктах Княжицы и Новоселье.

«Были организованы и проведены следующие мероприятия: один рейд, два подворовых обхода, в рамках которых было посещено 33 частных домовладения. При проведении мероприятий на информационных стендах населенных пунктов и торговых организаций размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном, проинструктирован 41 гражданин, распространено 45 листовок, посещена одна многодетная семья», - отметили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе, в рамках мероприятий особое внимание уделялось правилам пользования приборами печного и электро-отопления, а также правилам пользования (эксплуатации) иных электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Также профилактические мероприятия прошли в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где был проведен инструктаж с обслуживающим персоналом и тренировка по эвакуации. Проинструктировано 12 человек персонала и 31 человек обеспечиваемых.