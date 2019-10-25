Происшествия

Псковское МЧС: Чтобы спасти женщину, в квартиру на 7 этаже пожарные попали через окно

В доме №85-а на Рижском проспекте в Пскове произошло возгорание. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал поступил днем 4 ноября.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«Поскольку входную дверь в эту квартиру на 7 этаже никто не открывал, пожарные, чтобы спасти женщину, попали вовнутрь через окно, - отметили в ведомстве. - По предварительным данным, женщина не получила травм, угрожающих жизни».

Кроме того, в пресс-службе добавили, что, предположительно, причиной для вызова сотрудников ведомства стало подгорание пищи.