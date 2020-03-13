Происшествия

Пять пожаров произошли в Псковской области из-за неправильного использования печи

Пять пожаров произошли в Псковской области 20-21 марта из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, в 16.00 в субботу сгорел жилой дом в деревне Лабенск Псковского района. В 17.46 в Мирном переулке в поселке Струги Красные сгорела баня. Еще одна баня пострадала от огня в деревне Иваново Великолукского района. Пожар случился в 20.25. Повреждена кровля и потолочные перекрытия. Кроме того, в 22.20 пожарные выезжали в деревню Цапелька Стругокрасненского района, там выгорела комната в жилом доме.

Кроме того, в 23.10 в городе Пскове на улице Советской Армии, 64 горело железобетонное строение. Огнем повреждены кровля на площади 60 квадратных метров, выгорели два бытовых помещения. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.

А в пятницу, 20 марта, в 20.47 в деревне Суханово Великолукского района горел восьмиквартирный дом. Причина названо также нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. В одной из квартир повреждено потолочное перекрытие.