Происшествия

Житель Опочки получил условный срок за вождение в нетрезвом виде

Житель города Опочки приговорен к 1 году лишения свободы условно за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что ночью 22 марта подсудимый, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в нетрезвом виде, сел за руль автомобиля «Фольксваген Пассат». По пути следования, на трассе Р-23 «Санкт- Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь» его остановил инспектор ДПС.

Было проведено медосвидетельствование - у мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения (содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило 0,989 мг/л).

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.