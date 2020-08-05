Происшествия

Мужчину с признаками наркотического опьянения задержали в Любятово

На территории района Любятово сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали 41-летнего псковича с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Задержание проведено в ходе совместных профилактических мероприятий с сотрудниками УКОН регионального управления МВД России.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ, за употребление наркотических средств мужчина будет привлечен к административной ответственности.