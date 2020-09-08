Происшествия

Почти 300 нарушений выявили псковские инспекторы ГИМС в этом году

Инспекторы ГИМС выявили 295 административных нарушений в Псковской области с начала текущего года. Они выписали 164 административных штрафа и 131 предупреждение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

За прошедшую неделю в ходе рейдов инспекторы выявили 29 административных правонарушений, по которым составили административные материалы. Нарушителям назначили наказания в виде 7 штрафов и 22 предупреждений.

Кроме того, с начала текущего года инспекторские подразделения ГИМС зарегистрировали 250 маломерных судов, что на треть больше, чем в 2019 году. Аттестацию на право управления маломерным судном прошли 292 человека (на 30% больше, чем в 2019 году).