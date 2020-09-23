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Пожилой мужчина пропал в Пскове

23.09.2020 18:43|ПсковКомментариев: 0

Валентин Малиновский 1961 года рождения пропал в Пскове, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

23 сентября мужчина ушел из Псковской областной больницы в неизвестном направлении. Был одет в темную ветровку, синие спортивные штаны с белыми лампасами и тапочки. У него коротко стриженые темные волосы, борода с сединой, отсутствуют передние зубы.

Оперативно-значимую информацию можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 89532366114.

Теги: #пропал человек #псков #поиски
Источник: Псковская Лента Новостей
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