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Пскович лишился 20 тысяч рублей при попытке купить шпица

Пскович лишился 20 тысяч рублей при попытке купить шпица через интернет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, 36-летний житель областного центра решил приобрести шпица через один из популярных сайтов. Нашел соответствующее объявление, связался с продавцом. Тот попросил перевести деньги за понравившуюся собаку на указанный им счет. Горожанин перечислил около 20 тысяч рублей. Однако шпица так и не увидел. По данному факту проводится проверка.

А жителю Великолукского района 1988 года рождения позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются незаконно оформить на мужчину кредит. И под предлогом предотвращения этого противоправного деяния завладел деньгами в сумме 180 тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела.

Еще одной жертвой дистанционного мошенничества стал 66-летний пскович. Ему позвонил неизвестный мужчина, который тоже представился банковским служащим. Незнакомец сообщил, что пенсионеру следует заменить банковскую карту на новую, и для этого запросил реквизиты имеющейся у него карты. Пожилой пскович доверился собеседнику и необходимые сведения предоставил. В результате с его карты было списано более 400 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.