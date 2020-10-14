Происшествия

Дикие кабаны атакуют жителей Островского района

Дикие кабаны атакуют жителей деревни Котельно в Островской районе. Животные совершенно не боятся людей и настолько освоились в селе, что приходят прямо под окна домов. Как сообщает ГТРК «Псков», главная цель кабанов - огороды. За лето и начало осени животные разорили все посадки селян и оставили их без урожая.

По словам местных жителей, кабаны заявляются к ним на двор, как к себе домой, не стесняясь ни собак, ни самих хозяев. Причем, приходят целыми «полчищами»: не пара и не тройка, а тридцать сразу. Наведываются животные и на деревенское кладбище. По рассказам жителей, они разрывают землю у могил без оградок.

«В этом году численность возросла кабанов. А чем численность больше, тем кабаны становятся наглее. Притом, что у нас много брошенных деревень, они привыкли к запаху человеческого жилья брошенного и по огородам ходить», - отметил егерь Павел Белов.

В местном охотхозяйстве пообещали помочь пенсионерам и приструнить кабанов. С 1 октября можно охотиться на копытных животных. Чтоб отрегулировать численность диких свиней, здесь организуют коллективную загонную охоту.