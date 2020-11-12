Происшествия

Трех мечтающих о Франции африканцев задержали в Печорском районе

Трех выходцев одной из стран Северной Африки задержали пограничники в в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцы направлялись в Эстонию для последующего отъезда во Францию в поисках лучших условий жизни.

В ходе опроса мигрантов стало известно, что в текущем году они на самолете прибыли в Москву, где один из задержанных не смог устроиться на постоянную работу по причине плохого знания русского языка, и предложил двум своим соотечественникам уехать в страны Европы.

Мигранты на попутном транспорте добрались до Печорского района и обходными тропами собирались пересечь границу, но их задержали пограничники.

Задержанных иностранцев привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа с административным выдворением за пределы России.

Кроме того, пограничное управление возбудило уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ в отношении 37-летней гражданки одной из стран Юго-Восточной Азии, которую ранее задержали пограничники в Невельском районе за незаконное пересечение российской-белорусской границы.