Происшествия

Грузовик загорелся на Ленинградском шоссе в Пскове

В Пскове горел грузовик «Рено Премиум». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, пожар произошел 24 ноября в 7.35 на Ленинградском шоссе.

В автомобиле из-за неисправности загорелся блок предохранителей. Пожар был потушен до прибытия специалистов пожарной службы.

Еще один пожар произошел в ночь на 25 ноября. В 3.04 у дома №140 на улице Советской Армии горел пластиковый мусорный контейнер на открытой площадке. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.