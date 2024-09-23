Общество

УФАС признало недобросовестным поставщика МФУ в школы Псковской области

УФАС признало недобросовестным поставщика многофункциональных устройств в школы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Псковское УФАС России рассмотрело сведения, направленные комитетом по образованию Псковской области в отношении ООО «Статус» для включения в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом от исполнения контракта на поставку МФУ (устройство, совмещающее в себе функции принтера, сканера, копировального аппарата, иногда также факса и терминала электронной почты) в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Комиссия Псковского УФАС России, изучив материалы дела, установила следующее: ООО «Статус» по контракту должно было поставить МФУ в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования. Однако товар в установленные сроки не поставил. Заказчик направил обществу претензионное письмо в связи с непоставкой товара в установленный срок. На что ООО «Статус» предложило к поставке другое оборудование, несоответствующее условиям контракта. Заказчик не согласился на замену товара в связи с тем, что указанный товар не соответствовал его потребностям.

Стоит отметить, что из-за неисполнения ООО «Статус» взятых на себя обязательств образовательные учреждения в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования не обеспечили свою потребность в МФУ, которые требуются для организации образовательного процесса. Устройства ожидали Пустошкинский центр образования, Средняя общеобразовательная школа №23, Исская основная общеобразовательная школа, Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени Пушкина.

Смотрите также Опять двойка

Учитывая изложенное, комиссия Псковского УФАС России пришла к выводу, что ООО «Статус» не исполнило обязательства по контракту.

Согласно сведениям из единой информационной системы «реестр контрактов», обществом заключен 451 контракт, из них 26 - на исполнении и 10 прекращены, в том числе и по причине одностороннего отказа.

На момент рассмотрения сведений, согласно ЕИС, ООО «Статус» включено в реестр недобросовестных поставщиков 4 раза, что свидетельствует о систематическом нарушении условий контракта. Псковское УФАС России включило сведения в отношении ООО «Статус» в РНП сроком на 2 года.