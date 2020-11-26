Происшествия

Два человека погибли на пожарах в Псковской области за сутки

Два человека погибли на пожарах в Псковской области за сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 7 декабря в 7.50 начался пожар в деревне Соино Пустошкинского района. Сгорел жилой дом.

Обнаружен погибший 1972 года рождения. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем погибшего.

В 19.28 в деревне Череха Псковского района загорелся нежилой дом 6 на 7 метров, рубленый. Обнаружен погибший мужчина, по предварительным данным, 1960 года рождения. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем погибшего.

Принадлежность строения устанавливается.