Происшествия

Обнаружены тела утонувших в автомобиле в Новосокольническом районе

Обнаружен автомобиль с двумя утонувшими мужчинами в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, тела погибших извлечены из воды 14 декабря около 11.00 и переданы сотрудникам полиции.

Как сообщалось ранее, поиски провалившейся под лед автомашины с людьми продолжались с воскресенья. Сообщение о происшествии поступило 13 декабря в 13.15 от очевидца.

На озере Большой Удрай вблизи деревни Машарино провалился под лед автомобиль «Лада Калина», в нем находились два человека.