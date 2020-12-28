Происшествия

Двух утонувших рыбаков нашли в Псковской области

Двух утонувших рыбаков нашли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

27 декабря поступила заявка от дежурного полиции УМВД «Опочецкий» на проведение поисков мужчины 1964 года рождения. Он ушел на рыбалку на озеро Кудо и утонул. Водолазная группа поисково-спасательного отряда Великих Лук извлекла тело мужчины и передала сотрудникам полиции.

Второго утонувшего искали в Псковском районе. Поступила заявка на поиски мужчины 1965 года рождения. Он ушел на рыбалку в районе деревни Большая Листовка и пропал. 28 декабря водолазная группа подняла тело из воды.