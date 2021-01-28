Происшествия

Великолучанин, избивший собутыльника, получил условный срок

Великолукским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Великолукского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека).

Как сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области, судом установлено, что в июне 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи мусорных контейнеров во дворе одного из домов на площади Калинина распивал спиртные напитки вместе с потерпевшим.

В ходе ссоры подсудимый нанес ему многочисленные удары в область головы и тела, тем самым нанеся тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд установил полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном.

Приговором Великолукского городского суда граданин был признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с установлением испытательного срока на 3 года.

По делу к подсудимому заявлены гражданские иски: потерпевшего – о взыскании компенсации морального вреда на сумму 500 000 рублей, гражданским истцом – АО «МАКС-М» в Пскове – по возврату денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего на сумму 52 286,58 рублей.

Гражданский иск страховой компании удовлетворен полностью. Гражданский иск, заявленный потерпевшим, о взыскании компенсации морального вреда удовлетворен частично в сумме 250 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.