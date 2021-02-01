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Стружанин попал на скамью подсудимых за изготовление амфетамина

Житель Стругокрасненского района предстал перед судом за незаконное изготовление, перевозку и хранение без цели сбыта психотропного вещества амфетамин в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Стругокрасненским районным судом установлено, что с января до октября 2019 года осужденный, находясь в Санкт-Петербурге, приобрел на территории города необходимые для изготовления психотропного вещества амфетамин предметы и специальное химическое оборудование, которые разместил в помещении вагончика-бытовки, находящегося на территории у дома.

С октябре 2019 года с помощью различных химических реакций с прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ и химическими реактивами он незаконно изготовил без цели сбыта амфетамин общей массой более 17 кг, то есть в особо крупном размере.

Часть указанного психотропного вещества в расфасованном виде общей массой около 2 кг он решил перевезти на автомобиле из поселка Струги Красные в Санкт-Петербург, однако в Плюссе был остановлен сотрудниками УМВД России по Псковской области в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Обследование транспортных средств». Сотрудники полиции незаконно перевозимое психотропное вещество обнаружили и изъяли из незаконного оборота.

Оставшуюся часть незаконно изготовленного амфетамина массой 15 кг осужденный оставил и незаконно хранил без цели сбыта в помещении дома и вагончика-бытовки до момента изъятия сотрудниками УМВД России по Псковской области в ходе обыска.

Кроме того, установлено, что осужденный в 2019 году незаконно приобрел в Санкт-Петербург вещество, содержащее в своем составе прекурсор наркотических средств и психотропных веществ в количественном содержании 1,67 грамма, которое незаконно хранил опять же вплоть до момента изъятия.

В связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и установлением фактических обстоятельств, указывающих на наличие оснований для квалификации действий подсудимого, как более тяжкого преступления, суд вынес постановление о возвращении уголовного дела заместителю прокурора Псковской области.