Происшествия

Жительница Новгородской области утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму

Жительницу Новгородской области признали виновной в убийстве матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

В июле 2020 года женщина, находясь в бане, родила двойню, после чего утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму. Спустя несколько недель женщина обратилась за медицинской помощью в фельдшерско-акушерский пункт по месту проживания, сообщив о якобы преждевременных родах. После оказания медицинской помощи фельдшер сообщила в правоохранительные органы.

Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Женщине назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.