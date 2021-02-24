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Происшествия

Псковича отправили на 11 лет в колонию за убийство собутыльника

25.02.2021 09:32|ПсковКомментариев: 0

Жителя Псковского района отправили на 11 лет в исправительную колонию строгого режима за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: pixabay.com

В середине февраля 2020 года злоумышленник распивал спиртное с потерпевшим в своем доме. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес не менее 8 ударов ножом в область шеи собутыльника. Последний скончался в результате массивной кровопотери.

Псковский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала приговор Псковского районного суда законным и обоснованным.

Теги: #прокуратура #псковский район #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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