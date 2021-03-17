Происшествия

Пожилая жительница Локни зарубила топором брата своего мужа

66-летняя жительница Локни предстанет перед судом по обвинению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

12 января в своем доме в одной из деревень Локнянского района она поссорилась с братом супруга и нанесла ему множество ударов топором по голове и правой руке. С полученными рубленными ранами потерпевшего госпитализировали, но 1 февраля он скончался.

В настоящее время уголовное дело направили в прокуратуру района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.