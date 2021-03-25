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В Палкино женщина до смерти избила знакомого

В Палкино перед судом предстанет женщина, до смерти избившего знакомого. В настоящее время завершено расследование соответствующего уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 21 июля текущего года обвиняемая распивала спиртные напитки в компании знакомых в одной из квартир в п.г.т. Палкино. Поссорившись с одним из участников застолья, она схватила его за плечи и скинула с дивана на пол, после чего нанесла ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела. Пострадавший получил множественные кровоподтеки и ссадины, переломы ребер и гортани, а также черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте преступления.

Изучение личности показало, что подследственная ранее четыре раза привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления против личности и отбывала наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, сейчас обвиняемая уже отбывает наказание за совершение предыдущего преступления в одной из петербургских колоний.