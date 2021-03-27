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Пскович ограбил пенсионерку на выходе из хлебного магазина

29.03.2021 15:40|ПсковКомментариев: 0

Псковская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Житель Пскова зашел в хлебный магазин, расположенный на Рижском проспекте. Там он увидел, как пожилая женщина с двумя большими пакетами, держа свой кошелек в руке, направляется к выходу. Он последовал за ней, проходя мимо дома №42А по Рижскому проспекту, мужчина толкнул женщину, от чего она упала на землю, и забрал кошелек, в котором находилось 1400 рублей, карты различных магазинов, пенсионное удостоверение и рецепты на лекарства. Деньги мужчина оставил себе, а кошелек выкинул.

Санкция части 2 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 000 рублей.

Теги: #грабеж #пенсионеры #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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