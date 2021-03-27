Происшествия

Пскович ограбил пенсионерку на выходе из хлебного магазина

Псковская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Житель Пскова зашел в хлебный магазин, расположенный на Рижском проспекте. Там он увидел, как пожилая женщина с двумя большими пакетами, держа свой кошелек в руке, направляется к выходу. Он последовал за ней, проходя мимо дома №42А по Рижскому проспекту, мужчина толкнул женщину, от чего она упала на землю, и забрал кошелек, в котором находилось 1400 рублей, карты различных магазинов, пенсионное удостоверение и рецепты на лекарства. Деньги мужчина оставил себе, а кошелек выкинул.

Санкция части 2 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 000 рублей.