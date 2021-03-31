Происшествия

Пскович до смерти избил супругу за отказ приготовить ему ужин

Под Псковом мужчина признан виновным в причинении супруге тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего жителя Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Установлено, что вечером 26 июля 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в деревне Торошино Псковского района, поссорился с супругой, которая отказалась готовить ему ужин. В ходе конфликта он нанес женщине множество ударов руками и ногами по телу. В результате массивной кровопотери, обусловленной травматическим разрывом печени, потерпевшая скончалась на месте преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.