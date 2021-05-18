Происшествия

Более 100 миграционных нарушений выявили в Псковской области

115 административных правонарушений в части нарушения миграционного законодательства выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нарушитель» в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД России, мероприятие проводится с 17 по 24 мая.

В числе выявленных нарушений: незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности и оказание услуг иностранным гражданам, находящимся на территории России с нарушением режима пребывания.

С начала операции сотрудники УМВД России по Псковской области провели около 200 мероприятий, направленных на нейтрализацию угроз национальной безопасности России и противодействие незаконной миграции.

На данный момент полицейские установили 13 фактов фиктивной постановки на миграционной и регистрационный учет иностранных граждан и граждан России. По семи из них возбудили уголовные дела.