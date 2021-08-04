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Псковские пограничники пресекли вывоз монет эпохи Екатерины II за пределы России

04.08.2021 16:47|ПсковКомментариев: 0

В Себежском районе пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу России предметов, возможно представляющих культурно-историческую ценность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на выездном из России направлении, куда прибыл автомобиль марки «Рено» под управлением гражданина России.

В ходе совместного с представителями таможни осмотра транспортного средства в салоне автомобиля среди личных вещей обнаружили предметы, возможно представляющие культурную или историческую ценность, среди которых книга 1853 года издания, монеты эпохи Екатерины II, икона святого Феодосия Черниговского.

Выявленные предметы передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #Себежский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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