Происшествия

Порховичи разбирали железную дорогу на металлолом

Жителей Порховского района осудили за хищение деталей железнодорожных путей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что в мае этого года мужчины вступили в преступный сговор и похитили на железнодорожном пути перегона «станция Порхов – станция Лунево» детали верхнего строения пути. Детали состояли на балансе филиала «РЖД», как старогодные материалы. Эти детали порховичи переложили в принесенные с собой четыре полимерных мешка.

Затем мужчины привезли мешки на скупку металла, где продали похищенные детали. Подсудимые причинили материальный ущерб на общую сумму более 3 000 рублей. Свою вину они признали и причиненный ущерб возместили.

Порховский районный суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Одному из них назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, а другому - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 года 6 месяцев.