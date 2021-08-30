Происшествия

Жители Новосокольнического района лишились дома из-за пожара

Жители Новосокольнического района лишились дома из-за пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Жилой дом сгорел в деревне Заболотье. Пожар произошел 29 августа в 11.30, предполагаемой причиной стало короткое замыкание электропроводки на кухне. Прибывшим на место пожарным удалось спасти от огня три хозяйственных постройки.

Кроме того, в субботу, 28 августа, в 18.57 в деревне Ротный двор загорелась баня. Пожар произошел из-за нарушений, допущенных при эксплуатации печи.

В ночь с воскресенья на понедельник в 0.40 произошло возгорание на берегу озера Чистое в Великолукском районе. От огня пострадала беседка. Причиной пожара названа неосторожность при приготовлении пищи на мангале.

Той же ночью в 4.03 сотрудники МЧС приняли вызов из деревни Ложкино Гдовского района. Здесь в результате нарушений при эксплуатации печи сгорела баня.