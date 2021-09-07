Происшествия

Условный срок получил житель Новосокольнического района за украденный бидон

Полгода условного срока получил житель Новосокольнического района за кражу бидона. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

В суде установлено, что 14 июля подсудимый в нетрезвом состоянии, находясь у жилого дома потерпевшей, взял с крыльца бидон и пошел с ним в сторону улицы. В этот момент его заметила хозяйка, женщина выбежала из дома и потребовала вернуть имущество. Однако мужчину это не остановило.

Он распорядился украденным имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в размере 1200 рублей.

За грабеж суд назначил псковичу наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор пока не вступил в законную силу.