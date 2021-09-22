Происшествия

Двухэтажный садовый дом сгорел в Псковском районе

Двухэтажный садовый дом сгорел в Псковском районе 22 сентября. Об это корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в садоводческом некоммерческом товариществе «Пристань-2» передали в МЧС в 18.03. Садовый дом выгорел полностью. Предположительная причина — аварийный режим работы электропроводки. Пожарным удалось спасти от огня баню и другой садовый дом. Эвакуировали одного человека.

А в 13.38 того же дня поступило сообщение о возгорании в деревне Гущино Бежаницкого района. Там полностью сгорел жилой дом. Предположительная причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Спасти удалось два соседних жилых дома.