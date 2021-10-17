Происшествия

В Псковской области иностранца будут судить за коррупционное преступление

В Псковской области перед судом по обвинению в коррупционном преступлении предстанет иностранец. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя сопредельного государства, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве (часть 2 статьи 291.1 УК РФ) и покушении на это преступление (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 291.1 УК РФ).

«По версии следствия, 22 августа 2020 года обвиняемый, действуя в интересах взяткодателя за вознаграждение в размере 200 долларов США, передал другому посреднику, который ранее осуществлял свою трудовую деятельность в российской таможне и уголовное дело в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве с вынесением обвинительного приговора, 1000 долларов США для дачи взятки таможенному инспектору за содействие в беспрепятственном прохождении грузового транспортного средства с незаконно перемещаемыми сигаретами», - рассказали в ведомстве.

24 сентября сотрудники регионального управления ФСБ и таможни пресекли аналогичные действия по незаконному перемещению сигарет через государственную границу на двух грузовиках за двойную оплату.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым, действовавшим на российской стороне, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое выполнено в полном объеме, отметили в следственном управлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база в отношении иностранного гражданина по двум эпизодам посредничества во взяточничестве, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.