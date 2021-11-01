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Двух жителей Печорского района осудили за попытку незаконно продать ружье

03.11.2021 15:10|ПсковКомментариев: 0

Два жителя Печорского района получили условное лишение свободы за попытку незаконно продать ружье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что у одного из мужчин был обрез одноствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-ЗК». Он решил его продать, предложив своему знакомому незаконно сбыть оружие вместе с ним. Подсудимые начали искать покупателя.

К ним обратился человек, который выступал в качестве закупщика в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», с просьбой о приобретении огнестрельного оружия. Жители передали покупателю ружье, которое впоследствии изъяли из незаконного оборота и передали полиции.

Суд признал жителей Печорского района виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда пока не вступил в силу.

Теги: #печорский район #суд #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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