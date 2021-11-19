Происшествия

Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина

Росгвардейцы задержали жителя Пскова за кражу спиртных напитков из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

20 ноября экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработал сигнал «тревога».

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.