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Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина

21.11.2021 13:00|ПсковКомментариев: 0

Росгвардейцы задержали жителя Пскова за кражу спиртных напитков из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

20 ноября экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработал сигнал «тревога».

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.

Теги: #кража #Росгвардия #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
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