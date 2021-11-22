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Печерянина отправили в колонию за совершение более 60 наркопреступлений

24.11.2021 17:07|ПсковКомментариев: 0

Жителя Печорского района отправили в колонию почти на 9 лет за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленник с использованием сайтов распространял на территории области наркотики с помощью «закладок». Его обвинили в совершении 64 таких преступлений.

Подсудимого признали виновным. Учитывая соглашение со следствием и ряд смягчающих обстоятельств, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: #печорский район #наркотики #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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