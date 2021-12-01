Происшествия

Житель Новосокольников может сесть в тюрьму за грабеж

Полицейские установили подозреваемого в открытом хищении чужого имущества в Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в конце октября в квартире дома на улице Матросова в ходе застолья у местного жителя 1980 года рождения без применения насилия украли мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 9 тысяч рублей.

Подозреваемым в грабеже оказался ранее судимый 19-летний житель города Новосокольники. Похищенный телефон изъяли. По данному факту возбудили уголовное. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.