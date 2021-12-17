Происшествия

Бездомного будут судить за грабеж в Черехе

В Псковском районе полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, которого подозревают в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, днем 17 декабря в деревне Череха Псковского района в дом к местному жителю зашел мужчина и с применением насилия похитил мобильный телефон, продукты и циркулярную пилу. Затем злоумышленник скрылся.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства 1970 года рождения. Сотрудники УМВД изъяли у него похищенный телефон.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 «Грабеж». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Расследование продолжается.