Происшествия

Более 15 протоколов составили полицейские на посетителей псковской кальянной

Более 15 протоколов составили полицейские на посетителей незаконно работающей псковской кальянной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России.

В ходе совместного рейда представителей администрации области и органов полиции 5 января, в 0.45 прошла проверка в кальянной на улице Рокоссовского, 22а в областном центре. Сотрудники полиции составили 16 административных протоколов на посетителей по статье 20.6.1 КоАП РФ на посетителей и 1 административный материал на организатора. Кроме того, проверяющие изъяли 3 кальяна.

На работу этого заведения в ночное время поступали многочисленные жалобы от жильцов дома. Ранее суд наложил на администрацию заведения штраф в размере 3 миллионов рублей. Тем не менее, руководство кальянной продолжило оказывать незаконные услуги.

Рейды по проверке соблюдения антикоронавирусных ограничений проходят ежедневно на транспорте и в общественных местах. Контроль не прекращается и в период новогодних праздников, подчеркнули сотрудники УМВД.