Происшествия

Псковичку задержали при попытке украсть постельное белье

Псковичку задержали при попытке украсть постельное белье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Находившийся на маршруте патрулирования в пятницу, 28 января, экипаж группы задержания в 15.10 принял сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на Рижском проспекте в областном центре.

Прибывшие на объект росгвардейцы задержали женщину 1981 года рождения, которая пронесла через кассовый узел постельное белье стоимостью 1710 рублей, но не заплатила за него.

Для дальнейшего разбирательства псковичку передали сотрудникам полиции.