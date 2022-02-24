Происшествия

В Псковской области утвердили план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону

В Псковской области утвердили комплексный план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона, председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников 24 февраля.

Согласно документу, ответственным лицам необходимо будет постоянно контролировать пожарную обстановку, своевременно вводить в районах особый противопожарный режим и информировать население об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в распоряжении говорится об организации проверки готовности источников противопожарного водоснабжения.

Также в течение 15 дней со дня схода снежного покрова нужно организовать очистку территорий от сухой травы и горючего мусора.

Отдельные рекомендации касаются заповедных территорий региона, объектов сферы образования, здравоохранения и социальной защиты, а также инфраструктуры энергетического комплекса и РЖД.