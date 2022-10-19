Происшествия

Семь иностранцев пытались незаконно перейти границу в Псковской области

В Себежском районе пограничники задержали группу иностранцев при попытке незаконного пересечения границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Благодаря информации, полученной от местного жителя, пограничники оперативно выявили семь иностранцев, направлявшихся в сторону сопредельного государства. Молодые люди планировали незаконно пересечь границу, чтобы попасть в страны Евросоюза и улучшить таким образом условия жизни.

Суд приговорил нарушителей к штрафам и предписал им покинуть территорию России. Молодые люди помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению.