Происшествия

Кинжал СС попытались провезти через госграницу в Псковской области

Попытку незаконного перемещения через госграницу Российской Федерации предметов времен Второй мировой войны пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки». На выездное направление прибыл легковой автомобиль Volkswagen под управлением россиянина 1966 года рождения.

Сотрудники Пограничного управления и таможенники при осмотре автомобиля в багажном отделении под личными вещами нашли семь предметов с нацистской символикой времен Второй мировой войны, среди которых кинжал СС образца 1933 года, каски немецкого африканского корпуса образца 1942 года, военные каски и радионаушники образца 1918 года.

Предметы изъяли для проведения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято правовое решение.