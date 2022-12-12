Происшествия

Пскович причинил вред пенсионерке из-за открытой двери подъезда

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Молодому человеку не понравилось, что женщина 1935 года рождения открыла дверь в подъезд и положила камень, чтобы проветрить помещение. Решив проучить женщину, обвиняемый её толкнул. Потерпевшая не удержалась и упала, получив переломы.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения (часть 1 статьи 118 УК РФ) предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.