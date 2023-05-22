Происшествия

Пскович ограбил прохожего ночью в Летнем саду в Пскове

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли грабеж в Летнем саду в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове в ночное время 20 мая в Летнем саду неизвестный молодой человек напал на прохожего и отобрал рюкзак и мобильный телефон, после чего скрылся. Потерпевший обратился за помощью к стражам правопорядка. Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, злоумышленника задержали. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый 26-летний пскович.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.