Происшествия

Выпускник на последнем звонке пырнул ножом одноклассницу

Ученик 11-го класса во время последнего звонка ударил одноклассницу ножом в волгоградском поселке Иловля. Соответствующую информацию предоставили правоохранительные органы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как стало известно, один их учеников решил принести на мероприятие холодное оружие. При этом в ходе торжества школьник пырнул стоявшую рядом одноклассницу.

В настоящее время сотрудники регионального управления Следственного комитета России выясняют обстоятельства случившегося. Другие подробности, включая причины произошедшего и тяжесть полученных девочкой ранений, пока не сообщаются.