Происшествия

Баня сгорела в печорской деревне из-за аварийного состояния печи

Баня сгорела в деревне Видовичи Печорского района 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Прибрежной, 4 сообщили в 15.09. Сгорела баня.

Причина, по предварительной информации, - аварийный пожароопасный режим работы отопительной печи.

В этот же день в 14.18 стало известно о возгорании в садовом некоммерческом товариществе «Стуголь» Порховского района. Там сгорела хозяйственная постройка, предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри постройки.