Происшествия

Силовики задержали сбежавшего со службы в Пскове военного

В одном из коттеджных поселков Выборгского района Ленинградской области оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего военного, который служил в Пскове и решил не возвращаться к своим обязанностям и сбежать после 15 дней отпуска.

По данным «Фонтанки», житель Петербурга в середине марта отправился в отпуск, а потом не вернулся на службу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). В июле военного объявили в федеральный розыск.

Силовики задержали мужчину в коттеджном поселке «Лебяжье» 30 августа. После оформления всех документов его отпустили под подписку о невыезде.