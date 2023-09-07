Происшествия

Нападение овчарки на девочку в Великолукском районе обернулось для хозяина питомца судом

Нападение овчарки на девочку в Великолукском районе обернулось для хозяина питомца судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

24 июня девочка шла по дороге по улице Озерной в деревне Сенчиты Великолукского района. В это время мужчина возвращался с озера со своей собакой породы «овчарка», которая была без поводка и намордника. Собака, увидев девочку, подбежала к ней и укусила её за правую ногу. Мужчина отогнал собаку, предложил обработать рану, но пострадавшая отказалась и ушла. Девочка обратилась за медицинской помощью в больницу, где после осмотра ей был поставлен диагноз: укушенная рана правого бедра и голени.

В судебном заседании мужчина признал исковые требования в полном объеме.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в сумме 20 000 рублей.