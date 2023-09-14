Происшествия

Мужчина украл велосипед из подъезда в Бежаницах

Кражу велосипеда раскрыли полицейские из подъезда многоквартирного дома в Бежаницах. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 39-летний местный житель и сообщил, что из подъезда дома на улице Комсомольской неизвестный похитил его велосипед. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался мужчина 1973 года рождения. В ходе обыска у него был изъят украденный велосипед.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.