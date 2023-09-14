Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Псковские партизаны
фестиваль плова под Островом
детский бесплатный туризм
Livan X3pro скоро в Пскове
исторический фестиваль в Выбутах
Богатство «Голубых озер»
Кружки и секции в Пскове
о роли педагогов
распродажа стройматериалов
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
как не впасть в уныние осенью
самое время для ремонта
Снова в школу. ЛОНГРИД
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Происшествия 14.09.2023 14:411 Пьяный молодой человек повредил фасад колонны псковского телеграфа. ВИДЕО 14.09.2023 18:350 Дновца осудили за избиение похожим на биту предметом обокравшего его похитителя 14.09.2023 17:390 Крупную партию сигарет пытались незаконно вывезти из России через границу в Псковской области 14.09.2023 17:220 Избивший событульника топором великолучанин предстанет перед судом 14.09.2023 16:350 Мужчина украл велосипед из подъезда в Бежаницах 14.09.2023 14:411 Пьяный молодой человек повредил фасад колонны псковского телеграфа. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 13.09.2023 20:201 Жительница Ростова-на-Дону не заметила своей беременности и родила 07.09.2023 15:380 Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-го полка 76-й дивизии ВДВ 07.09.2023 10:231 Сквер Дружбы появится на Завеличье  11.09.2023 11:110 Утопающую девушку в центре Пскова спасали подруга и прохожий 12.09.2023 14:072 Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Мужчина украл велосипед из подъезда в Бежаницах

14.09.2023 16:35|ПсковКомментариев: 0

Кражу велосипеда раскрыли полицейские из подъезда многоквартирного дома в Бежаницах. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 39-летний местный житель и сообщил, что из подъезда дома на улице Комсомольской неизвестный похитил его велосипед. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался мужчина 1973 года рождения. В ходе обыска у него был изъят украденный велосипед.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Теги: #кража #Бежаницкий район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 113 человек
14.09.2023, 18:450 Глава Ассамблеи народов России: Мы идем, куда нам надо 14.09.2023, 18:450 Более 19 тысяч семей в Псковской области распорядились маткапиталом через банки 14.09.2023, 18:350 Дновца осудили за избиение похожим на биту предметом обокравшего его похитителя 14.09.2023, 18:270 Саженцы деревьев из Нидерландов не пропустили через границу РФ в Псковской области
14.09.2023, 18:180 Пожелтели туи: агрономы рассказали о возможной причине изменения цвета растений 14.09.2023, 18:150 «Пастырь»: О монашестве 14.09.2023, 18:000 Бухгалтер требуется в ООО «ПсковАгроИнвест» 14.09.2023, 17:490 Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области подвела Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
14.09.2023, 17:490 Псковский музей-заповедник приглашает на межрегиональную конференцию 14.09.2023, 17:470 Группу из 16 лжеремонтников задержали в Петербурге 14.09.2023, 17:470 Житель Печор устроился на работу ради погашения задолженности по алиментам 14.09.2023, 17:430 Состоялась титульная фотосессия «Миссис Псков-2022» Кристины Гончаровой
14.09.2023, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 сентября 14.09.2023, 17:420 Съемки фильма о Феофане Греке возобновили в Пскове спустя 20 лет 14.09.2023, 17:400 Масочный режим введут в медицинских учреждениях Пскова 14.09.2023, 17:390 Крупную партию сигарет пытались незаконно вывезти из России через границу в Псковской области
14.09.2023, 17:310 Марина Гаращенко: Самое время начать вакцинироваться 14.09.2023, 17:280 Поезд Москва - Псков совершит несколько рейсов в октябре необычным маршрутом 14.09.2023, 17:250 Детский технопарк «Кванториум» открылся в псковской школе 14.09.2023, 17:220 Избивший событульника топором великолучанин предстанет перед судом
14.09.2023, 17:160 Более 100 вылетов совершил вертолет санавиации в Псковской области в 2023 году 14.09.2023, 17:120 Инфляция в августе в Псковской области увеличилась до 4,39% 14.09.2023, 17:000 Станислав Стармолотов о программе «Чистая область» и обновлении общественного транспорта 14.09.2023, 16:500 Марина Гаращенко: Показатель диспансеризации в Псковской области тревожный
14.09.2023, 16:461 Железный занавес: версия 2023 года 14.09.2023, 16:350 Мужчина украл велосипед из подъезда в Бежаницах 14.09.2023, 16:241 Руководство «Псковских тепловых сетей» встретилось со старшими по домам 14.09.2023, 16:141 Свыше 40 автомобилей получила система здравоохранения Псковской области
14.09.2023, 16:080 За проект музейно-выставочного комплекса в Самолве готовы заплатить 13 млн рублей 14.09.2023, 16:040 Заморозки придут в Псковскую область в ночь на 16 сентября 14.09.2023, 16:030 Более 30 модульных ФАПов построили в Псковской области в 2023 году 14.09.2023, 15:580 Пять миллионов рублей планируют направить на замену адресных табличек в туристическом центре Пскова
14.09.2023, 15:520 Соревнования среди поисково-спасательных отрядов прошли в Гдове. ВИДЕО 14.09.2023, 15:490 Порядка девяти ФАПов отремонтируют в Псковской области до конца 2023 года 14.09.2023, 15:320 Митволь приговорен к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве 14.09.2023, 15:270 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах реализации напроекта «Здравоохранение» в Псковской области
14.09.2023, 15:230 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 15 сентября 14.09.2023, 15:180 «Беседка»: Татьяна Пасман о новациях в образовании и актуальных проблемах педагогов. ВИДЕО 14.09.2023, 15:080 Более 1300 человек будут получат медпомощь в новом ФАПе в печорской деревне 14.09.2023, 15:030 Театралы с «Пушкинской картой» за госсчёт посетят почти все спектакли Владимира Рецептера в «Михайловском»
14.09.2023, 14:511 Сейм Латвии дал россиянам отсрочку для сдачи экзамена по языку 14.09.2023, 14:411 Пьяный молодой человек повредил фасад колонны псковского телеграфа. ВИДЕО 14.09.2023, 14:340 Международный фестиваль плова пройдет под Островом 14.09.2023, 14:261 Юлия Пересильд сыграет мать Трубадура в «Бременских музыкантах»
14.09.2023, 14:140 «Три мудреца»: Ждет ли нас монополия одной партии на власть? ВИДЕО 14.09.2023, 13:591 Экс-лидера псковского отделения ЛДПР повысили в должности на Ставрополье 14.09.2023, 13:550 Татьяна Пасман: Не стоит преувеличивать роль школы в жизни человека 14.09.2023, 13:453 МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами
14.09.2023, 13:230 Тротуар вдоль дома №2 на улице Звёздной ремонтируют в Пскове 14.09.2023, 13:210 Татьяна Пасман о введении нового учебника истории: Странный поступок 14.09.2023, 13:150 Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Пскове 16 сентября 14.09.2023, 13:070 Две великолучанки лишились доступа к «Госуслугам» после общения с мошенниками
14.09.2023, 13:014 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Ждет ли нас монополия одной партии на власть? 14.09.2023, 12:480 Псковские спортсмены завоевали награды на всероссийских соревнованиях по бадминтону 14.09.2023, 12:360 Татьяна Пасман: Псковская область в первых рядах принимает инновации в образовании 14.09.2023, 12:312 Пскович 8 лет не обращался к врачам и запустил туберкулёз лёгких
14.09.2023, 12:160 Суд обязал создать площадку для складирования снега в Палкино 14.09.2023, 12:061 Михаил Ведерников: В течение месяца льготными лекарствами обеспечат всех нуждающихся 14.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с депутатом Татьяной Пасман 14.09.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 сентября
14.09.2023, 11:540 Расписание пригородных поездов на участке Оредеж – Дно изменится 15 сентября 14.09.2023, 11:410 Псковича задержали за кражу спиртного из магазина 14.09.2023, 11:340 Астрономический фестиваль пройдет в Пскове 16 сентября 14.09.2023, 11:270 «Зверьё моё»: Об услугах зоотакси. ВИДЕО
14.09.2023, 11:270 Запретить увольнять вдов военных в течение года предложили в Госдуме 14.09.2023, 11:261 Сериал Сергея Светлакова «Казачок» продолжат снимать в Изборске 14.09.2023, 11:241 Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области подведет Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН 14.09.2023, 11:190 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о выборах
14.09.2023, 11:162 «Три мудреца»: Ждет ли нас монополия одной партии на власть? 14.09.2023, 11:080 Легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Печорском районе. ФОТО 14.09.2023, 11:000 «Зенит» выкупил футболиста из Пыталово Ярослава Михайлова 14.09.2023, 11:000 Ролевые игры в псковском лесу
14.09.2023, 10:460 Два человека пострадали в столкновении автомобилей на улице Юбилейной в Пскове 14.09.2023, 10:340 Заявки в отряд «Дружина» в Псковской области подали более 1000 человек 14.09.2023, 10:320 Пенсионер пропал в лесу вблизи псковского садоводства «Черняковцы-2» 14.09.2023, 10:310 Псковский губернатор напомнил порядок действий при появлении дрона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru