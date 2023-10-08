Заблудившегося грибника уже сутки ищут в палкинском лесу

66-летний Борис Егоров пропал в деревне Мельница Палкинского района. 8 октября мужчина ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Ориентировка: «ЛизаАлерт» / «ВКонтакте»
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.
Мужчина был одет в сине-голубую куртку, голубовато-серые джинсы, черные резиновые сапоги, черную вязаную шапку. С собой у него было зеленое пластмассовое ведро.
Поисковики отметили, что 66-летний Борис Егоров нуждается в медицинской помощи.
Информацию, которая поможет найти этого человека, следует сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.