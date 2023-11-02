Происшествия

Стодолларовую купюру с признаками подделки обнаружили в Великих Луках

Сотрудники полиции изъяли тысячерублевую и стодолларовую купюры с признаками подделки в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую банкноту достоинством 1000 рублей обнаружили в Пскове 1 ноября. По имеющимся данным, она поступила в выручке из городского магазина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

А в Великих Луках в офисе финансового учреждения 1 ноября выявили фальшивую купюру номиналом 100 долларов США. По имеющимся сведениям, поступила она от пожилой жительницы Великолукского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.